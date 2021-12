Nicolas Vyncke est le CEO d'Ingenium, un bureau d'études brugeois fondé par son père et orienté durabilité. Les bâtiments sont responsables d'environ 40% des émissions de CO2 dans le monde.

"En tant qu'entreprise durable active dans le secteur immobilier, nous sommes dans l'oeil du cyclone et voulons plus que jamais relever ce défi considérable", déclare Nicolas Vyncke.

"Ingenium désire construire des bâtiments neutres, intelligents, confortables, circulaires et efficaces sur le plan énergétique pour ses clients. En poussant nos clients à construire durable, nous pouvons avoir un impact de taille. Les solutions technologiques existent et s'améliorent chaque jour. Grâce à notre expertise, nous pouvons fournir des conseils ciblés sur cette technologie afin de rendre les bâtiments encore plus neutres. Le siège du groupe Vandemoortele, un bâtiment entièrement circulaire, en est un bon exemple.

Nicolas Vyncke insiste également sur le fait que le respect de l'environnement et la rentabilité vont de pair. "Entreprendre durablement peut être rentable. Si vous installez des panneaux solaires chez vous ou sur votre entreprise, vous pouvez immédiatement vous demander combien vous économisez. Ces investissements sont rentabilisés à relativement court terme. Nous fonctionnons également ainsi. Ingenium emploie une centaine de personnes. Notre siège social est situé dans une ancienne ferme, qui a été rénovée et est presque neutre en émissions de CO2. Nous aidons nos collaborateurs autant que possible en leur proposant des solutions de mobilité comme les transports publics, le vélo et de la mobilité partagée. Nos voitures de société sont systématiquement remplacées par des modèles électriques. Nous disposons de notre propre infrastructure de bornes de recharge et produisons de l'électricité renouvelable grâce à nos propres panneaux solaires. La hausse des prix de l'énergie incitera les entreprises à devenir plus efficaces sur le plan énergétique. Grâce, entre autres, aux sommets sur le climat et à la mobilisation des jeunes, la sensibilisation au développement durable progresse dans le monde entier. Je le constate également chez les personnes qui viennent travailler pour nous. Leur mission est de faire du monde un endroit meilleur. Ici, la transition a déjà commencé."

