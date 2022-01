Montea poursuit la croissance de son portefeuille immobilier

Montea, société spécialisée dans les ensembles logistiques et semi-industriels, a officialisé dans un communiqué mardi de nouveaux accords de partenariat et des acquisitions en Belgique et aux Pays-Bas. L'entreprise va ainsi accroître son portefeuille immobilier de plus de 300.000 m².

