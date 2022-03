Le nouveau quartier général de BNP Paribas Fortis à la Montagne du Parc à Bruxelles, conçu par les bureaux Baumschlager Eberle Architekten/ Styfhals/Jaspers-Eyers Architects, s'est vu décerner le Mipim Awards de la catégorie"Meilleur centre d'affaires" (Best office & business development).

Récompensant les meilleurs projets immobiliers dans une dizaine de domaines, la cérémonie des Mipim Awards constitue traditionnellement le point d'orgue du Mipim, le salon des professionnels de l'immobilier qui s'est tenu cette semaine à Cannes. Après deux ans en pointillé en raison de la crise sanitaire, ce dernier a renoué avec la grande foule, plus de 20.000 visiteurs y ayant été enregistrés, malgré l'absence de la Russie.

BNP Paribas Fortis © Belga

BNP Paribas Fortis © Belga

BNP Paribas Fortis © Belga

BNP Paribas Fortis © Belga

BNP Paribas Fortis © Belga

Les deux autres projets belges sélectionnés parmi les 46 finalistes - le projet ZIN de Befimmo dans la catégorie du 'meilleur projet futur (Best futura project) et la rénovation-extension de la Grand Poste de Liège dans la catégorie 'meilleur immeuble rénové (Best refurbished building) - sont quant à eux repartis bredouilles.

Ont par contre été primés le musée suisse atelier Audemars Piguet dans la catégorie meilleur complexe culturel et sportif; le Basaksehir Cam Ve Sakura City Hospital (Istanbul - meilleur complexe médical); Casa di Langa (Italie - meilleur complexe touristique); LCP Trecate (Italie - meilleur complexe industiel et logistique); Frederiksberg Allé 41 (Copenhague - meilleur projet à usage mixte); Astoriahuset and Nybrogatan 17 (Stockholm - meilleur immeuble rénové); Æbeløen (Aarhus - meilleur projet résidentiel); Cap 3.000 (France - meilleur centre commercial); Borough Yards (Londres - meilleur projet urbain); Arboretum (Nanterre - meilleur projet futur) et Hangzhou Alibaba Damo Academy Nanhu Industry Park Project (Hangzhou - meilleur méga projet futur).

Le prix spécial du jury a par ailleurs été décerné à la House of Music by Sou Fujimoto, à Budapest.

Récompensant les meilleurs projets immobiliers dans une dizaine de domaines, la cérémonie des Mipim Awards constitue traditionnellement le point d'orgue du Mipim, le salon des professionnels de l'immobilier qui s'est tenu cette semaine à Cannes. Après deux ans en pointillé en raison de la crise sanitaire, ce dernier a renoué avec la grande foule, plus de 20.000 visiteurs y ayant été enregistrés, malgré l'absence de la Russie.Les deux autres projets belges sélectionnés parmi les 46 finalistes - le projet ZIN de Befimmo dans la catégorie du 'meilleur projet futur (Best futura project) et la rénovation-extension de la Grand Poste de Liège dans la catégorie 'meilleur immeuble rénové (Best refurbished building) - sont quant à eux repartis bredouilles. Ont par contre été primés le musée suisse atelier Audemars Piguet dans la catégorie meilleur complexe culturel et sportif; le Basaksehir Cam Ve Sakura City Hospital (Istanbul - meilleur complexe médical); Casa di Langa (Italie - meilleur complexe touristique); LCP Trecate (Italie - meilleur complexe industiel et logistique); Frederiksberg Allé 41 (Copenhague - meilleur projet à usage mixte); Astoriahuset and Nybrogatan 17 (Stockholm - meilleur immeuble rénové); Æbeløen (Aarhus - meilleur projet résidentiel); Cap 3.000 (France - meilleur centre commercial); Borough Yards (Londres - meilleur projet urbain); Arboretum (Nanterre - meilleur projet futur) et Hangzhou Alibaba Damo Academy Nanhu Industry Park Project (Hangzhou - meilleur méga projet futur). Le prix spécial du jury a par ailleurs été décerné à la House of Music by Sou Fujimoto, à Budapest.