Mediapark: le chantier du nouveau siège de la RTBF débutera à l'automne

Le nouveau bâtiment de la RTBF, toujours situé à Reyers, devrait être opérationnel au début de 2023. Contrairement aux studios classiques de télévision et de radio, il comprendra des studios de production de contenu multimédia sur une surface de 41.000 m². "Notre ambition, c'est vraiment de nous trouver au coeur du premier cluster média européen, avec la RTBF et la VRT mais aussi une école de journalisme et des entreprises du secteur de la communication", a souligné Jean-Paul Philippot.

"Ce projet doit servir de levier de rayonnement en Belgique et à l'étranger", a-t-il ajouté. Centré sur la construction des nouveaux sièges de la RTBF et de la VRT, Mediapark prévoit également le développement progressif de 2.000 à 2.500 futurs nouveaux logements, la construction d'équipements de proximité (commerces, écoles, crèches, ...) ainsi que la création d'un parc de 8 hectares. Au total, ce sont plus de 300.000 mètres carrés qui sortiront de terre dans les prochaines années.