Matexi maintient le rythme

Matexi a clôturé l'année 2020 avec un nombre record de maisons, d'appartements et de terrains à bâtir vendus. Le promoteur de Waregem a recensé 1.605 unités vendues et 1.205 maisons et appartements livrés en 2020. Des chiffres similaires à ceux de l'année précédente.

L'Antwerp Tower, un projet mixte de Matexi. © pg

L'impact du Covid, combiné à une diminution temporaire prévue des activités en Pologne, porte le chiffre d'affaires en 2020 à près de 400 millions d'e... L'impact du Covid, combiné à une diminution temporaire prévue des activités en Pologne, porte le chiffre d'affaires en 2020 à près de 400 millions d'euros. L'an dernier, des projets urbains représentant près de 2.000 unités ont été acquis dans de futurs projets à Liège, Bruxelles, Varsovie et Cracovie notamment. "Malgré cette année exceptionnelle qu'était 2020, nous avons obtenu d'excellents résultats et avons préparé des ressources financières supplémentaires pour de nouvelles acquisitions à venir, explique Gaëtan Hannecart, CEO de Matexi. Les prévisions pour 2021 et les années suivantes sont positives: notre chiffre d'affaires devrait structurellement dépasser les 400 millions d'euros, un doublement par rapport à il y a environ cinq ans."

