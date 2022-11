Tour & Taxis a annoncé des changements majeurs en matière de mobilité pour 2023. En effet, à partir de l'année prochaine, les voitures ne pourront plus circuler dans ce quartier bruxellois. Tour & Taxis veut s'assurer que toutes les commodités soient accessibles à pied et veut donc privilégier la mobilité douce.

L'entrée principale de Tour & Taxis, située au 86c de l'avenue du Port, ne sera plus accessible aux voitures à partir de l'année prochaine. Le passage sera toutefois élargi afin de donner un accès plus généreux aux piétons et aux cyclistes voulant rejoindre la place de la Musique ou le parc Tour & Taxis. Le service de navette reliant le quartier à la gare du Nord ne s'arrêtera plus devant l'Entrepôt royal. Les nouveaux arrêts se situeront sur l'avenue du Port et sur la rue Picard où se trouveront également une zone de stationnement réservée aux taxis et aux livreurs.

Tour & Taxis est un exemple de quartier vivant et dynamique où tout est accessible à moins de cinq minutes, selon Michel Van Geyte, PDG de Nextensa, mais aussi investisseur et promoteur immobilier de ce quartier. "Tout ce dont vous avez besoin est accessible à pied. Lorsque la circulation automobile devient superflue, la mobilité douce prend le dessus", explique-t-il.

Seul le stationnement en sous-sol sera possible dès 2023 sur le site de Tour & Taxis. Le parking de l'Esplanade disposera d'un nouvel accès via la drève Anna Boch et pourra accueillir 300 véhicules. Park Lane, situé rue Picard, près de la Gare Maritime pourra accueillir 900 voitures. Tour & Taxis a également annoncé l'ouverture d'un nouveau parking souterrain pour vélos d'une capacité de 700 places sous les Sheds.

