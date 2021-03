Les salons professionnels de Batibouw sont reportés à 2022 en raison de la crise sanitaire, annonce mardi FISA, la société organisatrice des salons. Il était prévu qu'ils se déroulent au mois de juin, de manière physique.

Les salons Probuild, dédié au gros oeuvre, à la toiture et aux châssis et fenêtres ; Installpro, dédié aux installateurs HVAC, sanitaire et électricité ; et Project, dédié au secteur tertiaire, sont tous trois reportés à février 2022. Ils se tiendront durant la semaine du salon Batibouw, prévue du 19 au 27 février 2022.

Le salon Batibouw de la construction et de la rénovation, consacré aux particuliers, s'était tenu sous un mode virtuel fin février-début mars. L'édition 2021 avait attiré moins de visiteurs qu'espéré.

