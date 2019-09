Les prix des locations ont augmenté de plus de 5% en Flandre l'an dernier

Les prix de location d'une habitation en Flandre ont augmenté de plus de 5% en un an, selon un baromètre de l'organisation professionnelle des métiers de l'immobilier CIB Vlaanderen. La location d'une habitation revient à 765 euros par mois en moyenne, soit 39 euros de plus qu'en 2018. Cette hausse, plus forte que l'inflation (environ 1,5%), serait due à l'arrivée sur le marché locatif d'un nombre important de nouveaux immeubles de qualité.

Le baromètre se base sur l'analyse de plus de 15.000 nouveaux baux de location. "Dans ce cas, la fixation du prix est encore libre. En cours de contrat, le prix est bétonné et ne peut être qu'indexé", justifie la CIB. Les loyers d'appartement en Flandre ont augmenté de 5,3% en un an, pour une moyenne de 727 euros par mois. Pour les maisons mitoyennes, l'augmentation s'est limitée à 3,4% pour 787 euros mensuels en moyenne alors qu'elle est de 3% pour les bâtiments trois façades (865 euros). Les loyers des villas a grimpé spectaculairement (+37%) mais l'offre est étroite et l'immobilier de luxe en périphérie bruxelloise ou à Knokke fausse un peu la moyenne, nuance la CIB. Le Brabant flamand reste la province la plus onéreuse pour une location, alors que les centre-ville d'Anvers et Louvain sont les plus chers.