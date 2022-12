Le prix médian belge pour une maison ou un appartement a continué d'augmenter en 2022, selon les chiffres de Statbel.

Tous les types de biens sont concernés par la hausse des prix de l'immobilier.

Pour une maison de type fermé ou demi-fermé, le prix s'élevait à 260.000 euros au troisième trimestre 2022. Le prix d'une maison de type ouvert était de 365.000 euros alors que pour les appartements, il était de 235.000 euros. Par rapport au troisième trimestre de 2021, les prix médians des maisons de type fermé ou demi-fermé ont progressé de 6,1%, soit une augmentation de 15.000 euros. En ce qui concerne les maisons de type ouvert, les prix ont augmenté de 4,3%, soit 15.000 euros. Les prix des appartements ont, quant à eux, progressé de 5,9%, ce qui représente une hausse de 13.000 euros.

De fortes différences entre les Régions

C'est en Flandre que les prix de l'immobilier ont le plus augmenté. Le prix des maisons fermées ou demi-fermées ont progressé de 8,1% (295.000 euros), contre 5,9% en Wallonie et 2,3% à Bruxelles. Même constat pour les appartements qui ont davantage augmenté au Nord du pays avec une hausse de 6,7% (240.000 euros) contre 2,9% en Wallonie et 4,9% à Bruxelles.

Si le prix des maisons quatre façades a augmenté en Wallonie et en Flandre dans les mêmes proportions, respectivement de 5,4% et 5,3%, il a diminué à Bruxelles de 2,9% pour s'établir à 1.075.000 euros. La Région de Bruxelles-Capitale reste la plus chère pour tous les types de logements.

Les communes les plus chères

Sans surprise, au niveau des communes Ixelles reste la plus chère de Belgique avec un prix médian de 840.000 euros pour une maison contre 110.000 euros pour Hastière qui est la moins chères. En Wallonie, les logements wallons les plus chers se situaient à Lasne (695.000 euros). La commune flamande la plus chère était Laethem-Saint-Martin avec un prix médian de 772.500 euros.

Au niveau des provinces, ce sont les deux Brabants wallon et flamands qui enregistrent les prix les plus élevés puisqu'il faut compter 450.000 euros pour une maison.

