Secteur par secteur, le magazine The Economist analyse les tendances économiques pour l'année à venir.

Les ventes immobilières vaudront 5.800 milliards de dollars en 2023, une somme colossale, mais qui ne représente qu'un pour cent de plus qu'en 2022. Les taux d'intérêt plus élevés pèseront sur les crédits hypothécaires et feront baisser le prix des maisons sur certains marchés.

Les prix britanniques pourraient dégringoler de 5%, car le plan d'aide à l'achat y arrive à son terme ; l'Australie pourrait quant à elle connaître une baisse de 9%. Aux Etats-Unis, l'explosion des ventes après la pandémie diminuera à tout le moins.

L'incertitude à l'échelle mondiale prolongera le recul des mises en chantier de logements neufs et des aménagements de bureaux, les constructeurs craignant une baisse de la demande, des coûts élevés et des pénuries de main-d'oeuvre. Malgré tout, le nombre de bureaux achevés reste élevé dans bon nombre de villes, les investisseurs recherchant des valeurs sûres et des loyers fiables pour compenser l'inflation.

Les chiffres de l'EIU relatifs à l'immobilier n'incluent pas la Chine, où les données sont rares et le secteur fragile. Le boycott des crédits hypothécaires, les défauts de payement et un faible système de financement continueront à ébranler la confiance des Chinois jusqu'en 2023 malgré les efforts officiels pour soutenir la croissance du crédit.

Lire aussi | La Chine appelle les banques à soutenir le secteur immobilier

Même ainsi, un assouplissement progressif des restrictions contre le covid devrait alimenter la demande dans le pays et dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Le marché du luxe en Inde devrait rester solide. Aux quatre coins du monde, les propriétaires de résidences secondaires devraient être attirés par le soleil, la mer et l'internet sans frontières pour télétravailler là où il fait chaud.

A tenir à l'oeil: Les propriétaires seront encouragés, voire contraints, de rendre leurs biens plus écologiques. En 2023, les Etats-Unis offriront davantage de crédits d'impôt pour réaliser des travaux d'économie d'énergie. Le Royaume-Uni fixera des normes minimales en matière d'efficacité énergétique. L'Allemagne imposera des taxes sur les émissions que devront se partager les propriétaires et les locataires.

Les prévisions sont établies pour 2023, sauf indication contraire. Les totaux mondiaux sont basés sur 60 pays représentant plus de 95% du PIB mondial. london@eiu.com Economist Intelligence

Les ventes immobilières vaudront 5.800 milliards de dollars en 2023, une somme colossale, mais qui ne représente qu'un pour cent de plus qu'en 2022. Les taux d'intérêt plus élevés pèseront sur les crédits hypothécaires et feront baisser le prix des maisons sur certains marchés. Les prix britanniques pourraient dégringoler de 5%, car le plan d'aide à l'achat y arrive à son terme ; l'Australie pourrait quant à elle connaître une baisse de 9%. Aux Etats-Unis, l'explosion des ventes après la pandémie diminuera à tout le moins. L'incertitude à l'échelle mondiale prolongera le recul des mises en chantier de logements neufs et des aménagements de bureaux, les constructeurs craignant une baisse de la demande, des coûts élevés et des pénuries de main-d'oeuvre. Malgré tout, le nombre de bureaux achevés reste élevé dans bon nombre de villes, les investisseurs recherchant des valeurs sûres et des loyers fiables pour compenser l'inflation. Les chiffres de l'EIU relatifs à l'immobilier n'incluent pas la Chine, où les données sont rares et le secteur fragile. Le boycott des crédits hypothécaires, les défauts de payement et un faible système de financement continueront à ébranler la confiance des Chinois jusqu'en 2023 malgré les efforts officiels pour soutenir la croissance du crédit. Même ainsi, un assouplissement progressif des restrictions contre le covid devrait alimenter la demande dans le pays et dans l'ensemble de l'Asie du Sud-Est. Le marché du luxe en Inde devrait rester solide. Aux quatre coins du monde, les propriétaires de résidences secondaires devraient être attirés par le soleil, la mer et l'internet sans frontières pour télétravailler là où il fait chaud.