Galeria Karstadt Kaufhof, le propriétaire de l'enseigne Inno, a pris la décision de vendre ses grands magasins belges. L'entreprise allemande en difficulté doit éponger d'urgence plusieurs dizaines de millions d'euros de dettes.

La nouvelle a filtré dans les médias allemands il y a déjà plusieurs jours: la chaîne de grands magasins allemande Galeria Karstadt Kaufhof met sa filiale belge Inno en vente. Selon Der Spiegel et Handelsblatt, repris par le magazine belge spécialisé Gondola, la vente des 16 succursales concernées devrait l'aider à rembourser sa montagne de dettes. Une restructuration plus large du groupe est également en tête de gondole.

Les 16 magasins belges concernés emploient environ 1.000 personnes.

La chaîne allemande a clôturé l'exercice financier 2022 avec des résultats bénéficiaires, une première depuis plusieurs années. Selon Gondola, une des causes de la situation précaire du groupe était l'absence d'un canal de ventes en ligne accompli et des parts de marché ainsi perdues face aux nouveaux acteurs de ce segment. Désormais, les ventes en ligne comptent parmi les facteurs qui contribuent à l'amélioration de la situation financière des magasins belges Inno.

16 magasins, 1.000 emplois

La vente programmée de ces derniers, qui devrait rapporter des dizaines de millions d'euros, n'a pas encore été enclenchée. Et la société allemande n'a donné jusqu'ici aucune précision quant à son calendrier. Chez nous, les 16 magasins concernés (dont trois à Bruxelles) emploient environ 1.000 personnes, dont l'emploi devrait être incertain dans les prochains mois. Certains murs historiques idéalement situés, comme dans la rue Neuve, dans le goulet Louise ou sur le boulevard Tirou à Charleroi, ont une valeur marchande qui devrait intéresser nombre d'investisseurs immobiliers.

Les seize department stores présents en Belgique. © DR

