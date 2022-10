Ensemble, les locataires de logements sociaux deviendront le plus grand producteur d'énergie solaire de Flandre.

Couvrir de panneaux solaires les logements sociaux de Flandre, l'idée est ancienne mais se trouvait administrativement contrariée: les sociétés de logement devaient elles-mêmes supporter le coût de l'opération sans pouvoir répercuter cette charge auprès de leurs locataires. Il a donc fallu attendre 2018 pour voir cet obstacle administratif levé avec, comme retombée pratique, la constitution d'Aster, une coopérative à laquelle adhèrent aujourd'hui quasiment toutes les sociétés de logement de Flandre. Acronyme d'"Accessto Sustainability for Tenants through Energy Effective Retrofit", Aster entend apporter une solution durable aux besoins en énergie et en isolation des logements sociaux. Aujourd'hui, le plus grand projet d'installation de panneaux solaires de Flandre est officiellement lancé: 233 logements de la société De Mandel, à Roulers, sont en voie d'équipement. D'autres chantiers suivront avec le concours d'EnergyVision comme installateur et Belfius comme partenaire financier. Leur nombre ira s'accélérant: 50 par semaine dans un premier stade, cinq fois plus ensuite, l'objectif étant d'installer dans les cinq ans 395.000 panneaux sur 52.500 logements sociaux, propriétés de 64 sociétés différentes. L'ensemble représente un investissement global de 155 millions d'euros et devrait produire à terme, quelque 130 millions de MWh par an. Un tiers des logements sociaux seraient ainsi équipés avec, pour leurs occupants, une réduction de leur facture électrique d'un quart environ. L'énergie produite mais non consommée sera vendue à Energie.be, l'un des plus jeunes fournisseurs d'électricité de Flandre, récemment lancé par deux anciens de Luminus. L'argent récolté sera partagé entre les sociétés de logement et leurs locataires n'ayant pas accès à l'énergie solaire.