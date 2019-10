Les dons des mécènes pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris se concrétisent

Après l'annonce trop optimiste d'un milliard d'euros, on a craint en juin que seule une partie des promesses pour reconstruire Notre-Dame serait effective. Six mois après l'incendie, les grands dons du mécénat d'entreprise se concrétisent: on pourrait atteindre quelque 800 millions d'euros.

Un certain nombre de donateurs finalisent leurs conventions et d'autres attendent la mise en place prochaine de l'établissement public. - Du côté des collecteurs - Les trois fondations - Fondation Notre-Dame, Fondation du patrimoine, Fondation de France - et le Centre des monuments nationaux (CMN), qui ont été chargés de recueillir les fonds dans le cadre de la souscription nationale, ont récolté 616,6 millions d'euros ou de promesses de dons, souvent concrétisées dans le cadre de conventions ou en voie de l'être. La Fondation Notre-Dame, dont le président est l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, peut se targuer d'avoir reçu 380 millions d'euros de 46.600 particuliers, 168 entreprises et 29 collectivités publiques françaises et étrangères. La Fondation du Patrimoine a annoncé lundi avoir collecté à ce jour 223 M, provenant de 234.000 donateurs de 152 pays (dont 45 M ont déjà été versés au ministère de la Culture, pour les travaux d'urgence). La Fondation de France a recueilli beaucoup moins d'argent, 9 millions, dont 7 proviennent d'entreprises. Le CMN a encaissé 5,6 millions au profit de la reconstruction de la cathédrale. - Du côté des grands donateurs - Outre LVMH (Bernard Arnault) et Kering (Famille Pinault) qui ont déjà signé des conventions portant sur 200 et 100 millions d'euros, la concrétisation de nombreux dons promis par le secteur privé devrait se faire d'ici la fin de l'année. Total, qui s'était engagé à verser 100 millions d'euros via la Fondation du Patrimoine, a indiqué à l'AFP que sa convention "est quasiment finalisée et devrait être signée courant octobre". Le groupe l'Oréal affirme que les engagements "pris en soutien à Notre-Dame sont fermes et confirmés". La famille Bettencourt Meyers, au travers sa holding familiale Tethys et la Fondation Bettencourt Schueller confirme son engagement de 150 millions d'euros, qui viendra en complément de 50 millions d'euros à laquelle l'Oréal a décidé de contribuer. JCDecaux a assuré qu'il concrétiserait sa promesse de 20 millions d'euros. BNP Paribas, qui s'était engagé à hauteur de 20 millions, précise que "cette contribution sera versée dès la création de l'établissement", en novembre. La promesse des frères Martin et Olivier Bouygues de verser 10 millions d'euros via leur holding familiale SCDM, est également en cours de concrétisation avec la Fondation Notre Dame. Pour son don de 10 millions, le groupe BPCE est "en phase de finalisation de la convention avec la Fondation du Patrimoine". Les 5 millions promis par Crédit Agricole seront versés "d'ici la fin de l'année par la fondation Crédit Agricole Pays de France". Le mécène Marc Ladreit de Lacharrière, président de Fimalac, n'a pas encore pris de décision sur les modalités de versement de 10 millions d'euros. Le groupe d'assurances Axa s'est engagé à verser 10 millions d'euros répartis pour moitié entre la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre-Dame. La Région Ile-de-France signera une convention fin octobre portant sur 10 millions d'euros. La milliardaire brésilienne Lily Safra, avec sa Fondation Edmond J. Safra, avait fait un don de 10 millions d'euros dès le lendemain matin de l'incendie à la Fondation du patrimoine. Selon la Fondation du patrimoine, qui "n'a pas constaté de désistement d'entreprises et de grands mécènes", à ce jour "80 % des promesses de dons des entreprises, organismes et grands donateurs ont déjà été concrétisées au travers de dons ou de conventions".