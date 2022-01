Les instances communales de La Louvière demanderont l'avis des citoyens de plus de 13 ans sur le devenir du site de l'ancien faïencerie Boch dans le cadre du projet "La Louvière 2050" qui doit poser les jalons de la ville à l'horizon 2050, ont indiqué lundi les instances louviéroises dans un communiqué.

Les 39.000 ménages louviérois pourront répondre, du 17 au 31 janvier 2022, à un sondage sur la question, soit via un questionnaire sur l'E-guichet de la ville, soit en se procurant le questionnaire auprès des services communaux, soit encore en le téléchargeant sur le site internet www.lalouvirere.be. Des urnes seront installées à la Cité administrative ainsi que dans ses antennes afin de recueillir les avis. Une inscription sur une liste de participants qui restera confidentielle sera demandée afin d'éviter les doubles participations.

Après dépouillement, l'expression du choix de la population sera portée à la connaissance du public à la fin février 2022. Un panel citoyen de 50 personnes sera tiré au sort parmi celles et ceux qui auront répondu dans le but de constituer un comité consultatif, qui participera à la finalisation des conclusions de l'enquête et qui suivra, de manière régulière, la traduction de ses conclusions dans la mise en oeuvre du projet final.

Le site de Royal Boch. © Belga

Un premier projet de réaffectation du site de l'ancienne entreprise Royal Boch, dans le centre de La Louvière, lancé par le promoteur Wilhelm & Co, avait été déclaré caduc par les instances communales en avril 2021. Le projet consistait en la création du projet "La Strada", un grand centre immobilier et commercial.

"Après avoir été contrainte de constater la caducité du contrat qui la liait au promoteur immobilier en charge du projet 'La Strada', La Louvière doit aujourd'hui repenser l'occupation de ce site, lieu central dans l'histoire de notre ville et qui représente une porte d'entrée sur le centre-ville", ont rappelé les instances communales dans leur communiqué.

Les 39.000 ménages louviérois pourront répondre, du 17 au 31 janvier 2022, à un sondage sur la question, soit via un questionnaire sur l'E-guichet de la ville, soit en se procurant le questionnaire auprès des services communaux, soit encore en le téléchargeant sur le site internet www.lalouvirere.be. Des urnes seront installées à la Cité administrative ainsi que dans ses antennes afin de recueillir les avis. Une inscription sur une liste de participants qui restera confidentielle sera demandée afin d'éviter les doubles participations. Après dépouillement, l'expression du choix de la population sera portée à la connaissance du public à la fin février 2022. Un panel citoyen de 50 personnes sera tiré au sort parmi celles et ceux qui auront répondu dans le but de constituer un comité consultatif, qui participera à la finalisation des conclusions de l'enquête et qui suivra, de manière régulière, la traduction de ses conclusions dans la mise en oeuvre du projet final.Un premier projet de réaffectation du site de l'ancienne entreprise Royal Boch, dans le centre de La Louvière, lancé par le promoteur Wilhelm & Co, avait été déclaré caduc par les instances communales en avril 2021. Le projet consistait en la création du projet "La Strada", un grand centre immobilier et commercial. "Après avoir été contrainte de constater la caducité du contrat qui la liait au promoteur immobilier en charge du projet 'La Strada', La Louvière doit aujourd'hui repenser l'occupation de ce site, lieu central dans l'histoire de notre ville et qui représente une porte d'entrée sur le centre-ville", ont rappelé les instances communales dans leur communiqué.