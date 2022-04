Les achats immobiliers des Belges en Espagne en hausse de 12% depuis 2020

Près de 3.410 Belges ont acheté un bien immobilier en Espagne en 2021, soit quelque 12 % de plus qu'un an auparavant, selon des chiffres publiés mercredi par Azull, le leader du marché belge de l'immobilier espagnol. Pour la septième année consécutive, les observateurs du marché constatent une augmentation des prix (+8% en un an).

Photo d'illustration.