Le Val Saint Lambert Free Time Park entend bouleverser les certitudes de tout un secteur. Une reconfiguration entièrement repensée qui casse les codes habituellement en vigueur en matière de centres commerciaux. De quoi faire de Seraing, d'ici 2021, une " lifeplace destination ". Une première belge, déjà saluée à l'international par le Mapic.

Les premières démolitions débuteront en novembre. Suivront la rénovation des anciens bâtiments industriels et la construction d'un nouveau bâtiment contemporain. De quoi y retrouver, au printemps 2021, une centaine de commerces, des pop-up stores et quantité d'espaces pour de petits designers, artisans et autres décorateurs. Soit un nouvel ensemble commercial de 42.000 m2, qui doit devenir le nouveau pôle majeur de Seraing et sa région. " Mais attention, ce ne sera pas du tout un centre commercial, précise Pierre Grivegnée, CEO d'Immoval et propriétaire du site de 120 hectares, dont les 7 ha de l'ancienne cristallerie du Val Saint Lambert. La philosophie que nous développons est totalement différente. Nous inversons le modèle. Nous voulons privilégier les petites enseignes, les artisans et les designers par rapport aux enseignes que l'on retrouve habituellement dans tous les shoppings. Les loyers seront divisés par trois pour les attirer. L'idée est de proposer une offre alternative. Et cela dans un cadre patrimonial remarquable. "

...