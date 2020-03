Entre les exposants venus présenter leurs matériaux de construction, de rénovation ou encore d'aménagement intérieur au salon Batibouw qui se tient jusqu'à dimanche, les visiteurs peuvent également découvrir des stands de sensibilisation au sans-abrisme. L'ASBL Solidarité Grands Froids est présente dans les allées des palais du Heysel, tout comme les tentes en carton ORIG-AMI.

L'objectif de leur présence, outre la sensibilisation au problème du sans-abrisme en Belgique, est d'appeler aux dons.

"Dans notre capitale, plus de 4.000 sans-abri sont obligés de se contenter d'un maigre m2 dans la rue", soit un banc, rappelle l'association Solidarité Grands Froids. "Alors que le nombre de sans-abri a augmenté de 327% en 10 ans, leurs conditions de vie misérables méritent plus que jamais une attention et action.". Les visiteurs du salon peuvent participer à la collecte des fonds qui permettront d'acheter du matériel et aider les sans-abri à se réinsérer dans la société grâce à un QR code affiché sur le stand (Palais 5), ou via le site internet www.homestreethome.be.

Des tentes en carton ORIG-AMI sont elles exposées dans le Palais 4 et un appel au parrainage est aussi lancé. Ces abris d'urgence sont fabriqués à l'aide d'une épaisse couche de carton, bon isolant thermique et résistant à la pluie et offrent une protection et une intimité aux bénéficiaires qui ne fréquentent pas les centres d'accueil.

