Covid oblige, le salon Batibouw n'aura pas lieu à sa traditionnelle date dans le courant du mois de février, mais sera reporté au mois de mai.

Mi-septembre, Fisa, l'organisateur du salon Batibouw, se réjouissait d'annoncer que ce salon aurait bien lieu en présentiel, du19 au 27 février, au sein des Palais de Brussels Expo comme à son habitude.

Seulement face à une crise sanitaire qui n'en finit pas et à l'incertitude des prochains mois, Fisa a finalement décidé, en concertation avec les exposants, de reporter Batibouw aux beaux jours du mois de mai.

"Après plusieurs jours de réflexion, nous avons décidé en concertation avec le comité des exposants de reporter le salon au mois de mai. Nous voulons assurer à nos exposants et visiteurs un salon de qualité et sans contraintes. Bien que le gouvernement n'ait pas émis de nouvelles mesures en ce qui concerne l'organisation des salons, nous ne savons pas de quoi demain sera fait" explique Frédéric François, CEO de Fisa.

Le prochain salon de la construction, ainsi que les salons professionnels prendront donc place du 21 au 29 mai dans les palais de Brussels Expo.

