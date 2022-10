Le promoteur anversois de la résidence ARC à Liège se trouve actuellement à la recherche de nouveaux sites en Wallonie, a indiqué son responsable à l'agence Belga, jeudi soir, lors de l'inauguration du complexe liégeois de co-living.

Inaugurée jeudi soir par le ministre wallon du logement Christophe Collignon et le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, la résidence ARC est un complexe de 15.000 mètres carrés comprenant 232 logements aménagés sur le site de l'ancien institut de mécanique du Val Benoît.

© Belgaimages

Les studios et lofts proposés disposent de superficies comprises entre 35 et 65 mètres carrés et sont tous équipés d'un coin de cuisine et d'une salle de bain privative. La résidence contient également divers espaces communs dont des locaux d'étude et de détente, une zone de bien-être avec sauna scandinave et hammam, une salle de fitness, une cuisine partagée ou encore une bibliothèque.

Initialement destinée à accueillir des étudiants, la résidence accueille aujourd'hui quelque 260 locataires âgés de 20 à 73 ans. "Nous avons ouvert le complexe en mai 2021, en pleine crise sanitaire, et tous les logements ont été occupés après quelques semaines à peine. La liste d'attente est aujourd'hui très longue, preuve de l'intérêt du concept qui s'adresse à des personnes qui accordent de l'importance à la communauté et à l'individualité", explique Hélène Menschaert, chargée de développement en Wallonie auprès du promoteur immobilier anversois Life.

Le promoteur immobilier Life a acquis le bâtiment de la future résidence ARC en 2016 en vue de le réhabiliter. Quatre ans plus tard, il s'est associé au groupe Xior Student Housing, spécialisé dans le logement étudiant, au sein du XL Fund, détenu à 90% par Xior et à 10% par Life. Le XL Fund a été lancé avec un portefeuille immobilier composé de six résidences pour étudiants en Belgique et aux Pays-Bas. Fin septembre, le promoteur Life a revendu ses parts à son partenaire Xior, lequel est ainsi devenu pleinement propriétaire de la résidence liégeoise ARC.

"Nous sommes à présent à la recherche d'autres sites à réhabiliter en Wallonie pour développer de nouveaux projets. Nous cherchons notamment d'anciens bâtiments industriels ou religieux, des hôpitaux désaffectés, des internats abandonnés...", conclut Toon Haverals, CEO de Life.

