Le projet de casino à Middelkerke, "le plus beau bâtiment de Flandre"

"Ce sera le plus beau bâtiment de Flandre et il devrait attirer les regards du monde entier ", a martelé, jamais en retard d'une phrase choc, Jean-Marie Dedecker, le bouillant bourgmestre de Middelkerke en présentant le projet de casino retenu par sa commune.

© PG

Sélectionné parmi quatre candidats, le projet primé sera construit aux trois quarts sous la digue, de manière à reconstituer en surface un paysage dunaire. La... Sélectionné parmi quatre candidats, le projet primé sera construit aux trois quarts sous la digue, de manière à reconstituer en surface un paysage dunaire. La partie émergée prendra la forme - littoral oblige - d'une bitte d'amarrage, mais elle sera aérée de sorte que la vue des riverains ne s'en trouvera nulle part entravée. Multifonctionnel, l'ensemble coûtera 41 millions d'euros, ce y compris la rénovation de la place Epernay, mais ne devrait rien coûter aux habitants de la commune. "Nous avons déjà lancé un appel d'offres pour l'exploitation du casino qui nous rapportera 2,5 millions d'euros par an. La location de l'hôtel devrait y ajouter un demi-million, sans compter les restaurants", explique Jean-Marie Dedecker. Le nouveau casino devrait ouvrir ses portes en juillet 2023.

