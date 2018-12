Le prix médian d'une maison quatre façades à Bruxelles en hausse de près de 20%

Sur l'ensemble du territoire belge, le prix médian des maisons deux ou trois façades a augmenté de 4,1%, à 205.000 euros, celui des quatre façades de 3,6%, à 290.000 euros et celui des appartements de 3,4%, à 185.000 euros.

A Bruxelles, le prix médian d'une maison quatre façades a grimpé de 19% (à 987.500 euros, mais après une baisse de 18,6% au même moment l'an dernier) tandis que le prix des maisons deux ou trois façades, après être resté stable il y a un an, a connu une hausse de 9,4%, à 394.000 euros. Le prix médian des appartements s'établit lui à 200.000 (+2,6%). Les communes les plus chères de la capitale, pour une maison, sont Uccle (598.000), Woluwe-Saint-Pierre (570.000) et Woluwe-Saint-Lambert (525.000). Molenbeek-Saint-Jean (240.000), Jette (265.000) et Anderlecht (290.000) sont les communes les plus abordables.

En Wallonie, ce sont les appartements qui ont le plus augmenté (+2,9%, à 144.000 euros), tandis que les maisons quatre façades ont pris 2,2% (235.000) et les maisons deux ou trois façades +1,4% (142.000).

Par province, le Brabant wallon (265.000 euros pour une deux ou trois façades, 365.000 euros pour une quatre façades et 200.000 euros pour un appartement) est la plus chère, tandis que celle du Hainaut reste la plus accessible pour les maisons deux ou trois façades (125.000) et les appartements (128.000), et celle de Luxembourg propose les maisons quatre façades les moins chères de la Région (195.000).

Les communes wallonnes les plus chères sont Lasne (525.000 euros pour une maison), La Hulpe (429.000) et Waterloo (400.000), tandis que les plus abordables sont Hastière (61.500), Quiévrain (85.500) et Dour (90.000).

En Flandre, le prix médian d'une maison de deux ou trois façades a pris 6,4%, à 234.000 euros, celui d'un appartement 4,1% (187.375) et celui d'une quatre façades 3,2%, pour s'établir à 320.000 euros.

Comme au troisième trimestre 2017, la commune la plus chère au nord du pays est Knokke-Heist (568.000 euros) et la moins chère est Renaix (140.000 euros).