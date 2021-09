Selon le baromètre des terres agricoles de la Fédération du Notariat (Fednot), durant les 6 premiers mois de l'année 2021, le prix moyen d'un hectare de terres agricoles en Belgique s'est élevé à 53.760 euros, soit une augmentation de 10,3%.

"Au même titre que les autres segments de l'immobilier, la hausse du prix des terres agricoles se poursuit inexorablement", observe le notaire Renaud Grégoire. En cause? La faiblesse des taux d'intérêt, la rareté des biens mis sur le marché et la flambée du prix des matières premières.

Cette augmentation se constate aussi bien en Flandre (+10,7%) qu'en Wallonie (+8%). Sur une période de 5 ans, le prix moyen après inflation a augmenté de 27,2% au nord du pays et de 21% au sud. Par ailleurs, la différence de prix ne fait que croitre entre la Flandre et la Wallonie. "Aujourd'hui, il faut débourser en moyenne 25.800 euros en plus pour acheter une terre agricole en Flandre qu'en Wallonie", précise Fednot.

Les différentes provinces wallonnes connaissent cependant des évolutions différentes. En 5 ans, c'est dans la province de Namur que le prix moyen a le plus augmenté, de 45,9% ( soit +38,2% si on tient compte de l'inflation). Il s'agit même de la plus grande augmentation au niveau national. A l'inverse, c'est dans la province de Liège que le prix moyen a connu une moindre progression, puisqu'il a grimpé de 10,1% en 5 ans (soit une hausse réelle, inflation comprise, de 2,4%).

La fédération rappelle que terres agricoles constituent un marché spécifique où les différences de prix peuvent être très importantes. "Une terre non-louée vaudra par exemple bien plus cher qu'une terre louée avec un long bail encore à honorer. De même, au sein même d'une province ou d'une commune, les prix peuvent être très différents pour des terres qui présentent les mêmes caractéristiques", ponctue-t-elle.

