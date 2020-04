La KU Leuven va baisser de 50% le prix de location des chambres pour étudiants durant le mois d'avril dans ses résidences de Louvain et de Courtrai. En fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus, une évaluation mensuelle sera effectuée afin de déterminer si une réduction supplémentaire peut être accordée.

Avec cette mesure, la KU Leuven entend "donner un signal chaleureux en ces jours quelque peu sombres", explique le recteur Luc Sels. Il confie avoir reçu ces derniers jours des messages de pères ou de mères célibataires ayant plusieurs enfants étudiants et rencontrant des difficultés financières car ils ont été placés en chômage temporaire ou que leurs enfants ont perdu leur job étudiant.

En raison des mesures de confinement et de l'enseignement à distance qu'organise l'université louvaniste, beaucoup d'étudiants restent actuellement chez eux et de nombreuses chambres d'étudiants sont vides.

La KU Leuven appelle les propriétaires privés à faire preuve d'une solidarité qui soit tenable pour eux et à appliquer également une réduction sur le prix de location de leurs chambres d'étudiants.

Les étudiants et les familles qui disposent d'une certaine marge de manoeuvre financière sont invités à mettre tout ou partie des 50% de loyer économisés à la disposition d'autres étudiants et familles moins aisés. Cet argent peut également être déposé au profit de la recherche actuelle sur le Covid-19 à la KU Leuven et à l'UZ Leuven.

Avec cette mesure, la KU Leuven entend "donner un signal chaleureux en ces jours quelque peu sombres", explique le recteur Luc Sels. Il confie avoir reçu ces derniers jours des messages de pères ou de mères célibataires ayant plusieurs enfants étudiants et rencontrant des difficultés financières car ils ont été placés en chômage temporaire ou que leurs enfants ont perdu leur job étudiant. En raison des mesures de confinement et de l'enseignement à distance qu'organise l'université louvaniste, beaucoup d'étudiants restent actuellement chez eux et de nombreuses chambres d'étudiants sont vides. La KU Leuven appelle les propriétaires privés à faire preuve d'une solidarité qui soit tenable pour eux et à appliquer également une réduction sur le prix de location de leurs chambres d'étudiants. Les étudiants et les familles qui disposent d'une certaine marge de manoeuvre financière sont invités à mettre tout ou partie des 50% de loyer économisés à la disposition d'autres étudiants et familles moins aisés. Cet argent peut également être déposé au profit de la recherche actuelle sur le Covid-19 à la KU Leuven et à l'UZ Leuven.