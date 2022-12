La société pharmaceutique GSK et ses partenaires, MG Real Estate et Yusen Logistics Benelux, ont procédé mardi à la pose du premier pilier de leur futur hub logistique au Parc scientifique Créalys, à Gembloux. Quelque 42.000 palettes de vaccins et réactifs pourront y être entreposées. La fin des travaux est prévue pour mi-2024.

L'événement a été marqué par la présence du ministre-président de la Wallonie, Elio Di Rupo (PS), et de son vice-président et ministre de l'Economie, Willy Borsus (MR).

Le bâtiment de 40.000 mètres carrés permettra à la plus grande entreprise pharmaceutique en Belgique de stocker et d'exporter des millions de vaccins et réactifs vers plus de 160 pays.

Pour ce faire, l'infrastructure sera équipée des dernières technologies en matière de préparation de commandes: robots mobiles autonomes pour collecter les marchandises, véhicules à guidage automatique, systèmes d'emballage automatisés¿ En outre, les marchandises pourront aussi être conservées à des températures différentes, en fonction des besoins.

Le MG Park Logistics Isnes - c'est son nom - se voudra également à la pointe en matière d'écologie. Quelque 40.000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques lui permettront d'être totalement autonome et même de redistribuer de l'électricité sur le réseau. Le bâtiment fera également appel à un éclairage LED, des détecteurs de mouvement, des systèmes de récupération d'énergie et de chaleur, tout comme à un système dernier cri de gestion intelligente de l'énergie.

Le promoteur immobilier belge MG Real Estate est responsable de la construction de l'entrepôt et restera propriétaire du terrain et du bâtiment. De son côté, la société japonaise Yusen Logistics sera responsable de l'exploitation et de la gestion du site pour le compte de GSK. L'investissement global s'élève à environ 75 millions d'euros, entièrement financés par les partenaires. En matière d'emploi, environ 70 personnes travailleront sur le site.

Plaque tournante pour l'exportation de vaccins

"Ce nouveau centre logistique nous permettra non seulement de disposer d'une installation de stockage impressionnante pour nos vaccins à température variable, mais sera également la plaque tournante pour l'exportation de millions de vaccins dans le monde", s'est réjoui Emmanuel Amory, administrateur délégué de GSK Belgique. "Cette collaboration nous permettra de distribuer plus rapidement nos vaccins dans plus de 160 pays, tout en réduisant nos émissions de CO2. Ce projet d'envergure, unique dans la région, démontre une fois de plus la volonté de GSK de renforcer l'écosystème biopharmaceutique en Belgique, tout en consolidant la position de la Wallonie au sommet de la logistique."

Pour sa part, Elio Di Rupo n'a pas caché son enthousiasme. "Le développement de ce type de partenariat en Wallonie permet à notre région de renforcer son rôle de pôle d'excellence du bio-pharma en Europe", a-t-il déclaré. "Plus que jamais, nous voulons continuer à être une plaque tournante et une rampe de lancement pour les vaccins et médicaments de pointe, à destination du monde entier. Notre plan de relance de Wallonie entend également renforcer cette dynamique."

