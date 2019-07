Bien que les prix de l'immobilier portugais s'envolent depuis peu, ce pays reste relativement bon marché. Sont inclus dans le package : un climat agréable et un statut fiscal avantageux pour les résidents étrangers.

Une vraie qualité de vie pour pas très cher : c'est ainsi que David Quasten décrit ce qu'apporte le Portugal à ceux qui vont s'y installer, de manière permanente ou non. David Quasten a quitté, avec sa famille, la Belgique pour ce pays il y a quatre ans, après avoir été pendant plus de 20 ans promoteur immobilier à la côte belge. " C'est lors de nos vacances annuelles que j'ai appris à connaître et à aimer le Portugal, relate-t-il. J'aime l'étendue de ce pays, trois fois plus grand que la Belgique pour une population inférieure en nombre. La vie y est simple et bon marché : un poisson fraîchement pêché jeté sur le barbecue, une salade, et vous avez un festin sans rien avoir dépensé ! "

...