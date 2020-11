Situé avenue de la Toison d'or, ce penthouse neuf de 605 m2 et 370 m2 de terrasse était en vente depuis 2015. Il est parti pour près de 4 millions. Reste maintenant au nouveau propriétaire à encore procéder aux finitions et autres aménagements intérieurs.

On peut dire que l'heureux élu s'est fait attendre. En vente depuis 2015, le penthouse situé au neuvième et dernier étage de l'immeuble Toison d'or, situé au numéro 26-28 de l'avenue de la Toison d'or à Ixelles, vient d'être vendu. Avec une superficie de 605 m2 et 37...

On peut dire que l'heureux élu s'est fait attendre. En vente depuis 2015, le penthouse situé au neuvième et dernier étage de l'immeuble Toison d'or, situé au numéro 26-28 de l'avenue de la Toison d'or à Ixelles, vient d'être vendu. Avec une superficie de 605 m2 et 370 m2 de terrasse, il s'agit de l'appartement le plus spacieux de Belgique.Le réseau immobilier Sotheby's International Realty, chargé de la vente, n'a pas l'habitude de dévoiler le montant de ce type de transaction. Mais, d'après nos informations, elle avoisine les 4 millions d'euros. Pour avoir un ordre d'idée, l'appartement situé un étage en-dessous, qui s'étendait sur 424 m2 et disposait d'une terrasse de 193 m2, a été vendu pour plus de 3 millions d'euros. Ajoutons que l'investisseur qui s'est porté acquéreur et qui louera donc le bien doit encore maintenant s'atteler aux finitions et aux aménagements intérieurs puisque l'appartement a été vendu casco (gros oeuvre fermé). L'enveloppe s'annonce donc encore élevée.L'immeuble Toison d'or, développé par Prowinko et dessiné par UNStudio et Jaspers-Eyers Architects, est surtout connu pour accueillir le flagship Apple Store au rez-de-chaussée. Il comprend au total 12.000 m2 d'espaces commerciaux et 84 appartements haut de gamme. La plupart sont particulièrement spacieux, le plus souvent de 250 m2 à 460 m2.