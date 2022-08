La société immobilière réglementée (sir) Aedifica se réjouit vendredi de ses "solides résultats" au premier semestre. Son chiffre d'affaires locatif se situe à 131 millions d'euros, soit une augmentation d'environ 21% par rapport au 30 juin 2021.

Son EPRA earnings, qui indique le résultat provenant des activités opérationnelles de la société et donne une idée de sa capacité à payer des dividendes, atteignait 85,9 millions d'euros (+27 % par rapport au 30 juin 2021), ou 2,36 euros par action.

Pour l'exercice 2022, Aedifica estime un EPRA earnings à 177 millions d'euros et un EPRA earnings par action à 4,64 euros. La prévision pour l'exercice 2021 d'un dividende brut proposé de 3,70 euros par action est par ailleurs confirmée.

Le patrimoine immobilier de l'entreprise, fort de 599 sites, atteignait près de 5,3 milliards d'euros au 30 juin dernier, en hausse de 8% par rapport au 31 décembre 2021.

L'action perdait toutefois environ 0,8% vendredi matin, ce qui représente l'une des baisses les plus fortes du Bel20.

