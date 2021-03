Après Inclusio et Vincinity, un nouveau trio d'envergure fait son apparition sur le segment du marché locatif abordable.

Les gestionnaires de patrimoine institutionnels Bouwinvest Real Estate Investors et CBRE Global Investment Partners (CBRE GIP) s'associent au sein d'une joint-venture pour développer des maisons et appartements neufs exclusivement destinés au marché locatif. Le promoteur immobilier ION, qui dispose d'une participation minoritaire, sera chargé de concrétiser les ambitions de ce nouveau fonds privé baptisé ION Residential Platform (IRP). La joint-venture aura une capacité d'investissement initiale de 280 millions d'euros. Les grandes villes belges sont visées (Bruxelles et Anvers dans un premier temps). ION débutera par les projets de son pipeline avant d'actionner une politique d'acquisition. "Nous croyons dans le potentiel du marché locatif belge au sein duquel nous entendons réaliser une forte croissance, indiquent Davy Demuynck et Kristof Vanfleteren, co-CEO d'ION. Cette collaboration avec deux éminents investisseurs institutionnels va nous permettre d'accélérer la réalisation de nos ambitions." De plus en plus d'investisseurs se positionnent sur ce segment du marché locatif abordable. Ils parient sur une diminution du nombre de propriétaires et sur une demande croissante de logements à louer. "En tant que classe d'actifs, le logement abordable est un excellent moyen de créer de la valeur sur les plans financier et sociétal, lance Jasper Petit, senior portfolio manager european investments chez Bouwinvest. Le mouvement d'urbanisation et la pénurie croissante de logements dans les zones urbaines rendent très solides les fondamentaux sur lesquels s'appuie cet investissement. Au vu de la demande soutenue et de la faiblesse des risques, notre intention est d'accroître nos investissements dans ce segment."