Le service urbanistique de la Ville de Namur a dû adapter son fonctionnement face à la crise sanitaire en 2020. En revanche, la demande est restée stable, a indiqué mardi l'échevine compétente, Stéphanie Scailquin (cdH).

Pas moins de 680 permis d'urbanisme ont été octroyés en 2020, soit 25 de plus qu'en 2019. Ceux-ci concernent notamment la création de 530 logements (contre 984 en 2019), à savoir 149 maisons et 381 appartements.

Environ un tiers des maisons se destine à des personnes n'habitant pas encore "le Grand Namur". Belgrade, Malonne, Wépion restent les villages phares à 59%. Les appartements se concentrent eux principalement sur Namur, Saint-Servais et Jambes.

Quelque 730 mètres carrés dédiés à des bureaux ont été accordés dans le cadre du projet Coeur de Ville. Celui-ci comprendra également un parc public d'une superficie de 5.055 mètres carrés et une brasserie de 510 mètres carrés.

Sur le plan commercial, les permis octroyés concernent notamment la construction d'un restaurant KFC avec drive-in à Jambes ainsi que d'un second point de vente D'Ici et d'un Night&Day à Wépion.

A cela, il faut ajouter 932 mètres carrés pour le nouveau musée africain, 2.122 mètres carrés pour la bibliothèque communale et 398 mètres carrés pour une future halle maraîchère.

La Ville indique également que le projet AXS a été octroyé en février 2020 via un recours. Celui-ci prévoit la construction de 216 kots, 28.000 mètres carrés de bureaux et une centaine de chambre d'hôtel dans le quartier de la gare.

