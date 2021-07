Le promoteur bruxellois BPI accentue sa présence au grand-duché de Luxembourg, en remportant, en partenariat avec Unibra Real Estate, le concours lancé par Agora pour le développement d'un important projet mixte à Belval: The Roots.

The Roots comprendra 2.000 m2 de commerces, 7.000 m2 de bureaux et 94 logements. La particularité de ce projet tient surtout aux quatre bâtiments en construction bois qui seront érigés sur un socle traditionnel comprenant des commerces et des bureaux. L'un des bâtiments sera destiné à un espace de bureaux. Les trois autres abriteront 94 logements. Ceux-ci, allant du studio au quatre chambres, seront conçus de manière à permettre une forte flexibilité des espaces. Ce pari architectural sera relevé par Art & Build, un bureau bruxellois particulièrement actif sur le segment de la construction bois. Il a déjà démontré ses compétences en la matière lors de multiples projets en France. Il s'inscrit en tout cas dans la démarche Wood Shapers lancée par BPI. Ajoutons qu'une part belle de ce projet sera accordée à la biodiversité et aux énergies renouvelables et qu'il sera mené dans une démarche d'économie circulaire. Soit toutes les caractéristiques d'un bâtiment bas carbone. Les travaux devraient débuter en 2022 pour une livraison en 2024. The Roots est la troisième collaboration entre Unibra Real Estate et BPI après les projets Glesener21 à Luxembourg et Gravity à Differdange.