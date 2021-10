C'est un dossier qui traîne depuis plus de 15 ans et l'annonce du choix du projet de Frank Gehry.

C'est un dossier qui traîne depuis plus de 15 ans et l'annonce du choix du projet de Frank Gehry: le Guggenheim d'Abou Dhabi devrait finalement ouvrir ses portes en 2025 sur l'île aux musées, non loin du Louvre. Le département de la Culture et du Tourisme d'Abou Dhabi vient en effet d'attribuer le chantier à l'association momentanée entre Trojan, un groupe local qui monte, et Six Construct, la filiale locale de Besix. Le projet tourne aux alentours des 800 millions d'euros.

Ce choix vient récompenser une présence de premier plan de Besix dans les pays du Golfe. Le groupe belge espère aussi décrocher la construction voisine du Zayed Museum, un gigantesque musée national.

