Le groupe américain RE/MAX, spécialisé dans l'immobilier, s'installe en Belgique. Une agence a déjà été ouverte récemment à Etterbeek et la deuxième sera prochainement inaugurée à Waterloo.

La société ambitionne d'implanter une centaine d'agences sur le territoire belge d'ici fin 2021, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué. Chaque agence devrait compter entre 5 et 10 employés.

"La gamme de services comprend une plate-forme digitale innovante et mondiale, des ressources marketing de pointe, des outils de gestion des mandats et agents et des formations de très haut niveau (plus de 13.000 heures par an)", explique-t-on.

L'entreprise américaine est présente dans 110 pays dans le monde.

