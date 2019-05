Le foncier viticole, un investissement pour le plaisir

A côté des investissements classiques dans l'immobilier - l'appartement, le kot ou l'immeuble de rapport -, d'autres segments tentent de se frayer un chemin. Certains mêlant plaisir et diversification du portefeuille. Comme le foncier viticole, un investissement de plus en plus en vogue en France. Même si le ticket d'entrée se chiffre en millions d'euros...

© PG