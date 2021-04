Le coût de la construction a augmenté de 8% à Bruxelles par rapport à l'année dernière, selon la dernière étude d'Arcadis publiée jeudi. Bruxelles se classe désormais 8e dans le classement des capitales européennes où ces frais sont les plus élevés.

Cette augmentation est principalement due à l'obligation de construire des bâtiments quasi zéro énergie, à l'inflation, à des matériaux de construction plus chers et à des coûts salariaux plus élevés, détaille Arcadis.

Le coût de la construction relativement élevé à Bruxelles n'a cependant aucune incidence sur la popularité de la ville auprès des investisseurs étrangers.

"En 2020, nous avons enregistré de très nombreuses grosses transactions sur le marché immobilier bruxellois malgré le Covid-19", affirme Anaëlle Ledein, Head of real estate advisory chez Arcadis Belgique. "Malgré un coût de construction élevé, les prix de l'immobilier à Bruxelles restent attractifs par rapport aux capitales européennes voisines. En raison de la présence des institutions européennes, Bruxelles est considérée comme un centre administratif intéressant, surtout depuis le Brexit. Les investisseurs optent aussi résolument pour des bâtiments durables, adaptables et tournés vers l'avenir."

Parmi les capitales européennes, Londres, Copenhague, Oslo, Dublin, Stockholm, Paris et Vienne sont toujours plus chères que Bruxelles.

