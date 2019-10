Le Conseil d'Etat annule le Règlement d'Urbanisme Zoné de la rue de Loi et de ses abords

Le Conseil d'État a annulé le Règlement régional d'Urbanisme zoné et la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'urbanisme pour le périmètre de la rue de la Loi et ses abords, a annoncé mardi la Coordination Europe/Coordinatie Europa. Celle-ci rassemble l'Association du Quartier Léopold (AQL), le Brusselse RAad voor Leefmilieu (BRAL), le Groupe d'Animation du Quartier européen de la Ville de Bruxelles (GAQ) et Inter Environnement Bruxelles (IEB), ainsi que des riverains de la rue de la Loi.

Atenor