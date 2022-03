Le centre de formation de Saint-Servais va devenir le siège des formations Forem du secteur de la construction en province de Namur. Plus de 500 stagiaires pourront s'y former chaque année à des métiers en pénurie.

Environ un tiers (35%) des 76.000 offres d'emploi disponibles sur le site internet du Forem concerne des fonctions critiques et des métiers en pénurie, dont 8.500 opportunités d'emploi (dont 400 pour le Namurois) pour des entreprises de la construction.

Le Forem a ainsi rassemblé les formations qui se donnaient sur trois sites dans les installations et la nouvelle extension de Saint-Servais et en a ajouté trois nouvelles. Ce sont donc 11 formations permanentes qui se donnent au centre namurois (chef de chantier, couvreur, installateur électricien, isoleur, maçon, peintre décorateur, auxiliaire de ménage, technicien de surface, VCA (contrôle Sécurité-Santé-Environnement), Package sécurité du bâtiment et PEB (performance énergétique des bâtiments).

Situé chaussée de Perwez, le site de Saint-Servais compte plus de 3.000 mètres carrés dédiés à la formation.

Une journée portes ouvertes aura lieu le 21 avril afin de faire découvrir au public namurois les opportunités dans ce secteur en manque de main-d'oeuvre qualifiée.

