Le projet de centre de conventions et d'hôtel pouvant accueillir 5.000 participants sur le plateau du Heysel ne verra pas le jour.

La Ville de Bruxelles, la Région et la SCRL Neo ont décidé de retirer la prise suite à la crise sanitaire actuelle et à l'indécision créée autour du tourisme d'affaires. Le trio a estimé que ni l'hôtel ni le centre de conventions ne pouvaient être adaptés aux futurs besoins du secteur, particulièrement impacté par la crise sanitaire. Il était, de plus, impossible de modifier le projet suite aux règles des marchés publics. Le consortium privé CFE/Cofinimmo, qui avait emporté le dossier, devrait tenter d'obtenir un dédommagement financier. Pour le reste, un plan B pourrait être activé : à savoir une rénovation de Brussels Expo, permettant à Bruxelles de rester attractive comme ville de congrès.