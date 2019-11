Le centre commercial, un modèle en voie d'extinction

Le secteur " retail " est en pleine crise d'identité, écartelé entre l'e-commerce, le magasin physique et la place toujours plus grande du digital. Une période de transformation qui entraîne l'obligation de se diversifier et de proposer de nouveaux concepts centrés davantage sur les besoins du client. Et à ce sujet, la Belgique reste à la traîne.

Le projet mixte Europea (Neo 1) développé par Unibail-Rodamco-Westfield sur le plateau du Heysel connaît aujourd'hui quelques contretemps administratifs mais ne semble pas remis en question.

On peut les compter sur les doigts d'une main. Seuls cinq centres commerciaux devraient encore sortir de terre en Wallonie et à Bruxelles à moyen terme : à Verviers, Seraing, Bruxelles (Heysel), La Louvière et Namur. Les trois derniers étant toutefois encore loin d'obtenir tous les feux verts administratifs. Un émiettement de l'offre qui signifie tant la fin d'un modèle que l'entrée dans une nouvelle ère.

