Le groupe américain Hard Rock International a annoncé lundi le rachat des opérations du célèbre hôtel et casino Mirage à Las Vegas à MGM Resorts pour 1,08 milliard de dollars, et fait part de son intention d'y construire un établissement en forme de guitare.

Ouvert en 1989, le Mirage était passé sous le contrôle de MGM en 2000.

Situé le long du "strip" de la ville, l'artère au centre de la vie nocturne de la capitale américaine du jeu, il est notamment connu pour le volcan artificiel devant son entrée, qui "entre en éruption" à plusieurs reprises tous les soirs.

Hard Rock a, d'une part, passé un accord avec MGM Resorts pour acquérir ses opérations. Selon les termes du contrat, MGM conservera les droits sur le nom et la marque "The Mirage" mais accordera gratuitement pendant trois ans une licence à Hard Rock le temps de trouver un nouveau nom.

Hard Rock, également maison mère des célèbres Hard Rock Cafés, a d'autre part signé un accord pour un bail de long terme avec VICI Properties. Cette société deviendra propriétaire du terrain après la finalisation du rachat, annoncé en août, de MGM Growth Properties, une filiale de MGM, au premier semestre 2022.

La transaction entre Hard Rock et MGM, soumise à l'approbation des autorités, doit se finaliser au second semestre 2022. Une fois les divers frais retirés, elle devrait rapporter 815 millions de dollars à MGM.

Hard Rock n'a pas donné de précisions sur la construction d'un hôtel en forme de guitare, montrant seulement dans son communiqué une image d'illustration représentant une guitare bleue au manche amputé, divisée en étage, devant l'hôtel Le Mirage rebaptisé Hard Rock. Le groupe a déjà construit un hôtel de 638 chambres sous ce format en Floride.

