Le baromètre immobilier des notaires, lancé en 2009 pour mesurer trimestriellement l'évolution du marché immobilier après la crise financière, sera désormais accessible à tous en format numérique, a annoncé jeudi la Fédération des notaires (Fednot).

En se rendant sur la page du baromètre en ligne, toute personne intéressée pourra désormais se faire une idée de l'évolution des prix de vente moyens les plus récents des maisons et des appartements en Belgique, au niveau régional et jusqu'au niveau communal, via des cartes et des graphiques, se félicite la Fédération.

Le baromètre présentera également l'évolution de ces prix au cours des cinq dernières années et permettra une comparaison entre communes.

Les données alimentant le baromètre sont donc désormais collectées électroniquement lors de la signature du compromis de vente et complétées par les données de l'acte.

Outre les prix moyens, l'outil contient aussi un indicateur de confiance donnant le degré de précision des prix des maisons et des appartements vendus. Les communes où le degré est jugé trop faible n'apparaissent pas sur la carte.

Cette première version du baromètre sera par la suite enrichie d'autres données, comme les prix médians, qui fournissent une meilleure indication des tendances du marché, assure Fednot.

