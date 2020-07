Laethem-Saint-Martin détrôné: elle n'est plus la plus chère de Flandre-Orientale

Renommée pour les peintres qui sont venus s'y installer ou y sont inhumés, tels les frères Léon et Gust De Smet, Xavier de Cock ou Piet Bekaert, la commune de Laethem-Saint-Martin n'est plus la plus chère de Flandre-Orientale.

La première place vient de lui être soufflée par la commune de Lochristi située de l'autre côté de Gand. Assez étonné, Yves Deswaene, bourgmestre Open... La première place vient de lui être soufflée par la commune de Lochristi située de l'autre côté de Gand. Assez étonné, Yves Deswaene, bourgmestre Open Vld, ne parvient pas à attribuer une cause précise à cet engouement. " Il fait bon y vivre ", se borne-t-il à constater. " Lochristi est actuellement à la mode ", commente, pragmatique, Kurt Dua, responsable d'une agence immobilière locale. Au niveau régional, Knokke-Heist reste la commune la plus chère avec un prix médian de 720.000 euros pour tous les types de maison. Viennent ensuite Tervuren (530.000), Wemmel (434.000), Overijse (420.00), Lochristi (415.00) et Laethem-Saint-Martin (412.500). Les communes les moins chères sont Menin et Renaix avec respectivement 120.000 et 133.000 euros.

