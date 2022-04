La Région wallonne est la région la moins chère pour investir dans l'immobilier avec un prix médian l'an dernier de 165.000 euros pour des maisons de type fermé ou demi-fermé et de 273.000 euros pour des maisons de type ouvert, indique mardi l'office belge de statistique Statbel sur la base des actes de vente enregistrés auprès du SPF Finances. A l'échelle du pays, les prix des maisons ont augmenté entre 7 et 8,3% (quatre façades) en un an.

L'an dernier, le prix médian belge pour une maison de type fermé ou demi-fermé s'élevait à 235.000 euros et celui d'une maison de type ouvert était de 337.000 euros, contre respectivement 455.000 euros et 1.150.000 euros en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que 265.000 euros et 370.000 euros en Flandre.

En un an, le prix médian des maisons de type fermé ou demi-fermé a augmenté de 6,5% et celui des maisons de type ouvert a progressé de 7,6% en Wallonie, contre 6,4% et 6% en Flandre, ainsi que 4,6% et 19,8% à Bruxelles.

Le prix médian des appartements a lui aussi augmenté dans les trois régions: de 5,3% pour atteindre 240.000 euros à Bruxelles, de 4,8% à 220.000 euros en Flandre et de 6,5% à 165.000 euros en Wallonie.

La commune d'Ixelles présentait l'an dernier le prix médian le plus élevé de Belgique pour tous les types de maison avec 835.000 euros, tandis qu'Hastière, dans le Hainaut, était la moins chère (86.500 euros).

