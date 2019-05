La société immobilière spécialisée dans les hôtels, Pandox, a présenté jeudi ses plans pour la rénovation de deux grands hôtels bruxellois, le Crowne Plaza "Le Palace" et le Hilton Brussels City, tous deux situés sur le territoire de Saint-Josse-ten-Noode.

Le Hilton a été rebaptisé Hotel Indigo et intégré au InterContinental Hotels Group. Il va subir une rénovation complète. La façade va être rafraîchie alors que l'intérieur va être profondément retravaillé. Le bureau de l'architecte d'intérieur belge, Will Erens, a imaginé trois styles (tropical, plantes et fleurs) pour les 284 chambres réparties sur huit étages. Au rez-de-chaussée, une verrière abritera des plantes de toutes sortes et deux restaurants qui devront aussi attirer une clientèle extérieure à l'hôtel.

Le Crowne Plaza "Le Palace" va aussi être rénové et une extension de 4.300 mètres carrés et plus de 150 chambres est prévue sur une parcelle voisine. Cette annexe, dont l'inauguration est attendue en 2022, sera dessinée par le bureau Onsitestudio - Piovenefabi, établi à Milan. Les travaux de rénovation sur l'actuel bâtiment art-déco et ses 354 chambres devraient être terminés en 2020. Une terrasse va voir le jour sur le toit avec un bar accessible au public.

Pandox détient neuf hôtels en Belgique, dont The Hotel Brussels, près de la place Louise.