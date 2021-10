Retour de balancier à la Régie des Bâtiments. Après des années à privilégier la location d'immeubles plutôt que l'achat, voilà que la stratégie de son administrateur délégué Laurent Vrijdaghs est enfin suivie par son ministre de tutelle.

Premier mouvement: l'achat via le SPF Intérieur de l'intégralité de l'immeuble Möbius II situé dans le quartier nord, à Bruxelles. Soit 34.000 m2 développé par Immobel et Fidentia Belux Investments. Les travaux sont en voie de finalisation. L'idée sera de mettre sur pied un partenariat public/public avec une location de l'Etat à l'Etat. C'est la Sureté de l'Etat qui s'installera dans ce nouveau bâtiment, libérant l'immeuble du North Gate. Le gouvernement doit toutefois encore valider la transaction. Ajoutons que la Régie des Bâtiments finalise actuellement l'acquisition d'un second immeuble neuf. Ces transactions s'inscrivent dans une politique bien plus large de renouveau à la Régie des Bâtiments. L'objectif est d'investir 5 milliards dans les 10 prochaines années pour remettre le patrimoine immobilier de l'Etat en ordre de marche et l'adapter aux nouveaux besoins en matière de méthodes de travail. Un patrimoine dispersé en 900 bâtiments et 6,8 millions de m2 au total. Le plan pluriannuel d'investissement mis sur pied par le secrétaire d'Etat Mathieu Michel comprend 160 projets identifiés à travers tout le pays. Le gouvernement fédéral déterminera d'ici peu un ordre de priorités.