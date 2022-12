La première partie du nouveau quartier mixte NovaCity, à Anderlecht, a été officiellement inaugurée mardi en présence du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, la secrétaire d'Etat Barbara Trachte et le bourgmestre d'Anderlecht Fabrice Cumps. Seize ateliers pour PME, soixante-trois logements et divers espaces communs y apportent une nouvelle vie à une ancienne friche située dans le sud-ouest de la commune.

Au départ du projet NovaCity se trouve la volonté de redévelopper un vaste îlot de deux hectares en friche, dans la périphérie sud d'Anderlecht. Un schéma de développement a décliné la parcelle en deux zones qui sont développées séparément.

NovaCity I est le fruit d'une collaboration entre citydev.brussels (pouvoir adjudicateur et initiateur du projet) et Kairos/Wolito (promoteur). Il a été conçu par l'association momentanée des bureaux d'architectes BOGDAN & VAN BROECK, DDS+ et Atelier EOLE Paysagistes. Les travaux de construction ont été réalisés par l'entrepreneur général BAM Interbuild & Galère. Le caractère innovant du projet tient en ce qu'il offre une mixité des fonctions verticale. Les logements conventionnés sont situés sur la toiture des ateliers du parc PME qui sert également d'espace de rencontre à leurs habitants.

Trois bâtiments aux façades couleur vert clair offrent une forte identité à ce nouveau quartier. Le parc PME de 7.520 m² est réparti sur les rez-de-chaussée des trois bâtiments et compte seize ateliers de plain-pied d'une surface modulable de 400 à 500 m². La partie résidentielle du projet compte 63 logements répartis sur cinq bâtiments distincts construits au-dessus des ateliers PME et interconnectés par des coursives. Des bureaux en mezzanine dans les ateliers PME font office d'isolation sonore pour les logements qui y sont superposés.

Les toitures sont pleinement utilisées grâce aux espaces partagés qui y sont aménagés (terrasses, potagers, serre, aire de jeux). Deux nouvelles voiries intérieures, une place publique aménagée le long de la chaussée de Mons et des showrooms situés tout le long de celles-ci favoriseront les rencontres entre les occupants et les riverains.

Les nouvelles familles pourront rentrer dans leur logement dès la fin du mois de janvier 2023. La commercialisation des espaces pour PME débutera durant le premier trimestre 2023. La construction des espaces PME a obtenu un financement régional et européen dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020.

citydev.brussels conservera cinq logements en portefeuille pour une mise en location à des collaborateurs des entreprises. citydev.brussels devrait désigner l'équipe qui réalisera NovaCity II dans les prochains mois.

