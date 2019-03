La plus haute tour de kots à Gand

Upgrade Estate continue sa montée en puissance dans le segment des kots étudiants.

Il vient de dévoiler trois projets à Mons (120 chambres à côté du site HELHa livrées en septembre 2020), Bruxelles (130 chambres rue Royale en septembre 2021) et Gand (311 chambres le long du R4 en septembre 2021).

Ce dernier projet sera la plus haute tour de logements étudiants de Belgique, culminant à 60 mètres de haut. Upgrade Estate propose d'acheter des actions de ses immeubles et non de la brique. Le rendement moyen garanti est de 2,5%.

Déjà présent dans six villes belges (2.000 chambres), le promoteur va accentuer sa présence en Wallonie dans les prochains mois.