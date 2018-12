La partie bureaux de l'immeuble "The One" vendue à une société d'investissement allemande

La société The One Office SA, à savoir la partie bureaux de l'immeuble "The One", encore en construction rue de la Loi à Bruxelles jusque début 2019, a été vendue à Deka Immobilien Investment Gmbh, une société d'investissement allemande, a annoncé vendredi la société de promotion immobilière Atenor par communiqué.