La course contre la montre des mastodontes du coworking

Le premier sera installé dans la tour Manhattan, le second dans le Quatuor et le dernier dans la tour Seven. Ils seront distants d'à peine quelques dizaines de mètres. Trois espaces de coworking dans un mouchoir de poche. On y retrouvera Spaces (3.600 m2 mi-2019), Silversquare (10.500 m2 début 2021) et Fosbury & Sons (5.235 m2 mi-2019). Sans parler du fait qu'il suffira, début 2020, de prendre sa trottinette électrique et d'effectuer les 600 mètres qui les séparent de la place De Brouckère pour se rendre dans le plus important espace de coworking de Belgique (WeWork, 16.527 m2 dans la Multi Tower).

