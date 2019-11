L'offre des appartements neufs disponibles sur le marché bruxellois est en net recul

Les investisseurs semblent avoir vidé le stock d'appartements neufs mis en vente à Bruxelles. Il a baissé de près de 30% en un an. Si les grandes tendances se confirment, avec notamment une offre de plus en plus riche du côté du canal (Anderlecht et Molenbeek) ou l'émergence d'Evere, on remarque par contre que les prix ont peu évolué en cinq ans.

Motown Parc. Le promoteur Motown développe à Anderlecht un projet de 64 appartements. La livraison est prévue en septembre 2022. © AJ Arcquitectos et Atelier d'Architecture Alta

Après l'envolée, la chute. Le nombre d'appartements neufs mis sur le marché à Bruxelles ne cesse de diminuer depuis 12 mois. En novembre 2018, les promoteurs avaient ouvert les vannes de la commercialisation en mettant 2.559 appartements en vente. Une année particulièrement dynamique du côté des investisseurs a quelque peu vidé le stock, le faisant passer en novembre 2019 à 1.806 unités. Soit une baisse de près de 30%, selon les derniers chiffres livrées par le bureau d'expertise Crombrugghe & Partners, qui recense pour Trends-Tendances le nombre d'appartements neufs actuellement commercialisés. " Le stock reste néanmoins dans des standards corrects quand on regarde celui de ces dernières années, estime Lauren de Crombrugghe, analyste au sein du bureau de Crombrugghe & Partners. Ce sont surtout les chiffres du quatrième trimestre 2018 qui étaient exceptionnels. " Mais cette diminution du stock est surtout la preuve que promoteurs et agents immobiliers se frottent pour le moment les mains, la demande étant particulièrement élevée. Reste à voir s'il y a suffisamment de projets dans le pipeline pour satisfaire les besoins des investisseurs, même si la Banque nationale (BNB) a décidé de quelque peu resserrer la vis en matière d'octroi de crédits pour les investissements résidentiels.

