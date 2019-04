L'investissement immobilier garanti séduit les investisseurs privés

Premier bilan pour le Trevi Valuable Invest, une solution d'investissement garantie sur 15 ans lancée il y a un an par le réseau d'agences immobilières Trevi. Cent vingt appartements ont été vendus (dont 40% de studios et 35% d'appartements une chambre) entre 2.200 et 2.600 euros/m2.

L'idée est que l'acquéreur confie l'entièreté de la gestion de son appartement à des Agences immobilières sociales.